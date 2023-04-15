Жителі Донбасу можуть безкоштовно евакуюватись у Житомирську область: деталі

Відповідно до рішення Урядового Координаційного штабу з 18 квітня 2023 року обов’язкову евакуацію буде перенаправлено з Черкаської до Житомирської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької ОВА.
"Триває обов'язкова евакуація цивільних мешканців Донецької області. Через активні бойові дії потрібно, щоб якомога більше людей покинули область вже зараз, виїхавши у безпечніші регіони України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що евакуація до Житомирської області здійснюватиметься спеціальним поїздом, 1 раз на 4 дні по парним дням. Щоб безкоштовно виїхати до безпечного регіону та врятувати свою родину від постійних обстрілів, необхідно:
Нагадаємо, що переселенці та звільнені з полону українці можуть безкоштовно здобути другу освіту. Мова йде про робітничі професії.
Внутрішньо переміщені особи, які змінили місце реєстрації через "Дію", потрібно звернутися до органу соцзахисту для продовження виплат.
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