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Жителі Донбасу можуть безкоштовно евакуюватись у Житомирську область: деталі

Фото: Жителі Донбасу можуть безкоштовно евакуюватись у Житомирську область (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Відповідно до рішення Урядового Координаційного штабу з 18 квітня 2023 року обов’язкову евакуацію буде перенаправлено з Черкаської до Житомирської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької ОВА.

"Триває обов'язкова евакуація цивільних мешканців Донецької області. Через активні бойові дії потрібно, щоб якомога більше людей покинули область вже зараз, виїхавши у безпечніші регіони України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що евакуація до Житомирської області здійснюватиметься спеціальним поїздом, 1 раз на 4 дні по парним дням. Щоб безкоштовно виїхати до безпечного регіону та врятувати свою родину від постійних обстрілів, необхідно:

  • залишити заявку за телефоном 0988903318 або 0662856290, для евакуації тяжко хворих і осіб з інвалідністю просимо телефонувати за номерами: 0997104872, 0993115336, 0993115314, 0961086048, 0961085224;
  • дістатися до місця збору, звідки буде безкоштовний підвіз до евакуаційного поїзда у Покровську;
  • оселитися у Житомирській області - це безкоштовно.

Нагадаємо, що переселенці та звільнені з полону українці можуть безкоштовно здобути другу освіту. Мова йде про робітничі професії.

Внутрішньо переміщені особи, які змінили місце реєстрації через "Дію", потрібно звернутися до органу соцзахисту для продовження виплат.

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