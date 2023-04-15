Жители Донбасса могут бесплатно эвакуироваться в Житомирскую область: детали

Согласно решению Правительственного Координационного штаба с 18 апреля 2023 года обязательная эвакуация будет перенаправлена из Черкасской в Житомирскую область.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Донецкой ОВА.
"Продолжается обязательная эвакуация гражданских жителей Донецкой области. Из-за активных боевых действий нужно, чтобы как можно больше людей покинули область уже сейчас, уехав в более безопасные регионы Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эвакуация в Житомирскую область будет осуществляться специальным поездом, 1 раз в 4 дня по четным дням. Чтобы бесплатно выехать в безопасный регион и спасти свою семью от постоянных обстрелов, необходимо:
Напомним, что переселенцы и освобожденные из плена украинцы могут бесплатно получить второе образование. Речь идет о рабочих профессиях.
Внутри перемещенные лица, изменившие место регистрации через "Дію", следует обратиться в орган соцзащиты для продления выплат.
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