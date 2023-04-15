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Жители Донбасса могут бесплатно эвакуироваться в Житомирскую область: детали

Фото: Жители Донбасса могут эвакуироваться бесплатно в Житомирскую область (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Согласно решению Правительственного Координационного штаба с 18 апреля 2023 года обязательная эвакуация будет перенаправлена из Черкасской в Житомирскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Донецкой ОВА.

"Продолжается обязательная эвакуация гражданских жителей Донецкой области. Из-за активных боевых действий нужно, чтобы как можно больше людей покинули область уже сейчас, уехав в более безопасные регионы Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуация в Житомирскую область будет осуществляться специальным поездом, 1 раз в 4 дня по четным дням. Чтобы бесплатно выехать в безопасный регион и спасти свою семью от постоянных обстрелов, необходимо:

  • оставить заявку по телефону 0988903318 или 0662856290, для эвакуации тяжело больных и лиц с инвалидностью просим звонить по номерам: 0997104872, 0993115336, 0993115314, 0960802
  • добраться до места сбора, откуда будет бесплатный подвоз в эвакуационный поезд в Покровске;
  • поселиться в Житомирской области - это бесплатно.

Напомним, что переселенцы и освобожденные из плена украинцы могут бесплатно получить второе образование. Речь идет о рабочих профессиях.

Внутри перемещенные лица, изменившие место регистрации через "Дію", следует обратиться в орган соцзащиты для продления выплат.

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