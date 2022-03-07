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Жители Донбасса жгут флаги "ЛДНР" и вешают украинские. Пророссийских граждан там больше нет

Автор: Анна Шиканова

В захваченных боевиками в районах Луганской и Донецкой областей жители начали собираться на митинги и уничтожать флаги "ЛДНР". А вместо них вешать украинские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дениса Казанского.

Сообщается, что на территориях, которые еще недавно контролировались Украиной, а теперь захвачены боевиками, начали вывешивать флаги псевдо-республик.

Однако местные жители категорически против. Они выходят на митинги и протесты, снимают эти флаги и вешают украинские. Также они заявляют, что "освобождать" их не нужно требуют оккупантов убраться с их земли.

Как отмечает Денис Казанский, еще в 2014 году в этих районах было много пророссийских граждан, которые поддерживали митинги "русской весны".

Однако в 2022 году в этих районах практически не осталось пророссийских граждан. Они за эти годы прекрасно разобрались, что такое Россия и Путин. Поэтому люди стали выходить на проукраинские митинги и вешать украинские флаги.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Чаплинке Херсонской области люди вышли на проукраинский митинг.

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