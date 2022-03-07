Жители Донбасса жгут флаги "ЛДНР" и вешают украинские. Пророссийских граждан там больше нет

Сообщается, что на территориях, которые еще недавно контролировались Украиной, а теперь захвачены боевиками, начали вывешивать флаги псевдо-республик.

Однако местные жители категорически против. Они выходят на митинги и протесты, снимают эти флаги и вешают украинские. Также они заявляют, что "освобождать" их не нужно требуют оккупантов убраться с их земли.

Как отмечает Денис Казанский, еще в 2014 году в этих районах было много пророссийских граждан, которые поддерживали митинги "русской весны".

Однако в 2022 году в этих районах практически не осталось пророссийских граждан. Они за эти годы прекрасно разобрались, что такое Россия и Путин. Поэтому люди стали выходить на проукраинские митинги и вешать украинские флаги.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!