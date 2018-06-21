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Жители Днепра требовали уволить Резниченко и назначить Филатова главой ОГА

НовостиПолитика    21.06.2018 - 15:08
Фото: Валентин Резниченко (УНИАН)
Фото: Валентин Резниченко (УНИАН)

Активисты уверены, что ДнепрОГА под руководством Резниченко работает неэффективно

Жители Днепропетровской области вышли на акцию с требованием уволить Валентина Резниченко с должности главы Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА) и назначить на его пост мэра города Бориса Филатова. Акция проходила под стенами Кабинета министров Украины в Киеве.

Активисты скандировали "Даем 5 минут на сборы, Резниченко и миньоны", "Филатова в губернаторы". Свои требования они объяснили "хаосом", который происходит всего в нескольких километрах от областного центра.

"Днепр входит в рейтинг самых комфортных городов для жизни. С недавнего времени вы не найдете здесь ям на дорогах или незаконных МАФов. В то время как в области творится полная анархия", — возмутились активисты.

По их словам, руководство области бездействует в вопросах ремонта дорог, коммунальной инфраструктуры и социальной защиты.

"Таковы результаты деятельности нашего губернатора. Поэтому мы не хотим слышать ерунда о "выборных должностях", наслушались уже. Призываем Резниченко уйти по-хорошему и пока даем ему возможность", — рассказали организаторы акции.

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Теги публикации: Резниченко, ФК Днепр, ДнепрОГА  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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