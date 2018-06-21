Мешканці Дніпра вимагали звільнити Резніченка та призначити Філатова головою ОДА

Активісти впевнені, що ДніпрОДА під керівництвом Резніченка працює неефективно

Мешканці Дніпропетровської області вийшли на акцію з вимогою звільнити Валентина Резніченко з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ОДА) і призначити на його посаду мера міста Бориса Філатова. Акція проходила під стінами Кабінету міністрів України в Києві.

Активісти скандували "Даємо 5 хвилин на збори, Резніченко і міньйони", "Філатова в губернатори". Свої вимоги вони пояснили "хаосом", який відбувається всього в декількох кілометрах від обласного центру.

"Дніпро входить в рейтинг найкомфортніших міст для життя. З недавнього часу ви не знайдете тут ям на дорогах або незаконних МАФів. У той час як в області коїться повна анархія", — обурилися активісти.

За їх словами, керівництво області не діє в питаннях ремонту доріг, комунальної інфраструктури та соціального захисту.

"Такі результати діяльності нашого губернатора. Тому ми не хочемо чути дурниці про "виборні посади", вже наслухалися. Закликаємо Резніченка піти по-хорошому і поки даємо йому можливість", — розповіли організатори акції.