Жителі Брянської області скаржаться на роботу російської ППО: перехоплення розмови

У здобутому українською розвідкою радіоперехопленні жителька Брянської області РФ скаржиться на роботу розрахунків російської протиповітряної оборони.

Як зазначає ГУР, окупанти продовжують збивати повітряні цілі прямо над житловою забудовою, що завдає збитків населенню.

Жінка у перехопленій розмові розповідає за знайомого, який поскаржився, що у двір залетіло сім дронів, а внаслідок роботи російської ППО були знищені два склопакети і пластик.

"У мене два вікна вилетіло вуличних. Злетів весь пластик, значить, передок весь цей на будинку, навіс якийсь, говорить.. ледь моя дружина з дітьми не загинули, розумієш", - переказує слова знайомого росіянка.