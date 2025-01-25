Жителі Брянської області скаржаться на роботу російської ППО: перехоплення розмови

Українська розвідка перехопила розмову жителів Брянської області. Росіяни поскаржилися на роботу ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Facebook.
У здобутому українською розвідкою радіоперехопленні жителька Брянської області РФ скаржиться на роботу розрахунків російської протиповітряної оборони.
Як зазначає ГУР, окупанти продовжують збивати повітряні цілі прямо над житловою забудовою, що завдає збитків населенню.
Жінка у перехопленій розмові розповідає за знайомого, який поскаржився, що у двір залетіло сім дронів, а внаслідок роботи російської ППО були знищені два склопакети і пластик.
"У мене два вікна вилетіло вуличних. Злетів весь пластик, значить, передок весь цей на будинку, навіс якийсь, говорить.. ледь моя дружина з дітьми не загинули, розумієш", - переказує слова знайомого росіянка.
Нагадаємо, в ніч на 24 січня у Брянській області лунали вибухи і працювала російська ППО. Росіяни заявили про влучання у завод "Кремній ЕЛ". У мережі публікували кадри вибуху та пожежі у районі заводу.
Пізніше Генштаб ЗСУ підтвердив, що українські воїни атакували завод "Кремній ЕЛ" у Брянській області. Як повідомили росЗМІ, після атаки дронів російський завод призупинив роботу.
"Кремній" - це одне з ключових підприємств мікроелектронної промисловості Росії. Завод виробляє компоненти для ракетних комплексів "Тополь-М", "Булава", зенітних ракетних систем С-300 та С-400, а також бортової електроніки бойових літаків.
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