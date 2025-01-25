Жители Брянской области жалуются на работу российской ПВО: перехват разговора

Украинская разведка перехватила разговор жителей Брянской области. Россияне пожаловались на работу ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Facebook.
В добытом украинской разведкой радиоперехвате жительница Брянской области РФ жалуется на работу расчетов российской противовоздушной обороны.
Как отмечает ГУР, оккупанты продолжают сбивать воздушные цели прямо над жилой застройкой, что наносит ущерб населению.
Женщина в перехваченном разговоре рассказывает о знакомом, который пожаловался, что во двор залетели семь дронов, а в результате работы российской ПВО были уничтожены два стеклопакета и пластик.
"У меня два окна вылетело уличных. Слетел весь пластик, значит, передок весь этот на доме, навес какой-то, говорит... чуть моя жена с детьми не погибли, понимаешь", - пересказывает слова знакомого россиянка.
Напомним, в ночь на 24 января в Брянской области раздавались взрывы и работала российская ПВО. Россияне заявили о попадании в завод "Кремний ЭЛ". В сети публиковали кадры взрыва и пожара в районе завода.
Позже Генштаб ВСУ подтвердил, что украинские воины атаковали завод "Кремний ЭЛ" в Брянской области. Как сообщили росСМИ, после атаки дронов российский завод приостановил работу.
"Кремний" - это одно из ключевых предприятий микроэлектронной промышленности России. Завод производит компоненты для ракетных комплексов "Тополь-М", "Булава", зенитных ракетных систем С-300 и С-400, а также бортовой электроники боевых самолетов.
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