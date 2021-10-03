Жители Бразилии требуют отставки президента Болсонару: "Люди голодны"

Наиболее важные митинги прошли в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и Бразилиа. Их поддержали десятки левых партий и профсоюзы. Также некоторые правые и правоцентристские лидеры осудили последствия экономического кризиса в стране. Митинги проводились в 20 из 27 штатов Бразилии и в 60 городах, включая 14 региональных столиц.

Также известно, что более сотни петиций с призывами к увольнению Болсонару находятся на рассмотрении в Палате депутатов, но ее президент Артур Лира, союзник правительства, не выполняет их.

Верховный суд также постановил начать несколько расследований в отношении Жаира Болсонару и его родственников, в частности, в связи с распространением ложной информации.

На митингах были заслушаны жалобы на рост цен на продукты питания, газ и топливо. Отмечается, что14,1 миллиона жителей Бразилии стали безработными.

"Люди голодны, и мы больше не можем поддерживать это правительство... Дайте ему (президенту, - ред.) понять, что у него будут проблемы с переизбранием. Если его не отстранят от должности, он проиграет выборы в 2022 году", - объясняют свой протест демонстранты.