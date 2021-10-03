Жителі Бразилії вимагають відставки президента Болсонару: "Люди голодні"

Найбільш важливі мітинги пройшли в Ріо-де-Жанейро, Сан-Паулу і Бразиліа. Їх підтримали десятки лівих партій і профспілки. Також деякі праві та правоцентристські лідери засудили наслідки економічної кризи в країні. Мітинги проводилися у 20 з 27 штатів Бразилії та в 60 містах, включаючи 14 регіональних столиць.

Також відомо, що більше сотні петицій із закликами до звільнення Болсонару знаходяться на розгляді в Палаті депутатів, але її президент Артур Ліра, союзник уряду, не виконує їх.

Верховний суд також постановив почати кілька розслідувань щодо Жаіра Болсонару і його родичів, зокрема, у зв'язку з поширенням неправдивої інформації.

На мітингах були заслухані скарги на зростання цін на харчові продукти, газ і паливо. Відзначається, що 14,1 мільйона жителів Бразилії стали безробітними.

"Люди голодні, і ми більше не можемо підтримувати цей уряд... Дайте йому (президенту, - ред.) зрозуміти, що у нього будуть проблеми з переобранням. Якщо його не відсторонять від посади, він програє вибори у 2022 році", - пояснюють свій протест демонстранти.