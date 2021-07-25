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В Бразилии десятки тысяч протестующих провели акции за отставку президента

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Бразилия, Воскресенье 25 июля 2021 06:48
В Бразилии десятки тысяч протестующих провели акции за отставку президента Фото: в Бразилии провели акцию против политики Болсонару (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Бразилии десятки тысяч человек вышли на улицы с требованием отставки президента Жаира Болсонару и лозунгами против его политики по борьбе с коронавирусом. Акции были анонсированы в 400 городах по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Протесты, организованные сторонниками левого политического курса, профсоюзами и общественными объединениями, проходят уже четвертые выходные подряд.

Во втором по величине городе страны - Рио-де-Жанейро - тысячи демонстрантов присоединились к митингу в красных одеждах и защитных масках.

Они держали плакаты и транспаранты с надписями: "Долой коррумпированного преступника", "Импичмент - сейчас", "Мы хотим прививок, он хочет взяток". Акции прошли, в частности, также в Ресифи и Салвадоре.

Протестующие жаловались на позднее начало кампании вакцинации, высокий уровень безработицы и отсутствие поддержки малообеспеченных групп населения, экономически пострадавших от пандемии.

Болсонару упрекают в том, что он, сомневаясь в опасности коронавируса и пользе вакцинации, способствовал распространению COVID-19 и увеличению числа жертв с этим диагнозом.

Правительство с начала пандемии выступало против локдауна и других ограничений, ссылаясь на высокую стоимость таких мероприятий для экономики. На данном этапе комитет Национального конгресса - парламента страны - расследует законность действий Болсонару во время эпидемии.

Напомним, в Бразилии обнаружили новые мутации коронавируса. На этот раз мутировали гамма-штаммы COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Бразилии люди вышли на улицы из-за скандала с закупкой вакцины. Президента подозревают в коррупции и злоупотреблениях.

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