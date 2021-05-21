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Жителей запада Украины предупредили о сильном ветре в субботу

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Запад Украины, Пятница 21 мая 2021 13:12
Жителей запада Украины предупредили о сильном ветре в субботу Фото: жителей запада Украины предупредили о сильном ветре (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

На западе Украины в субботу ожидается существенное усиление ветра. Порывы будут достигать 15-20 м/сек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram.

"Внимание !!! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. По данным Укргидрометцентра, днем 22 мая в западных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре ранее предупредили, что на Украину надвигается антициклон VESNA. Уже в воскресенье, 23 мая, в Украину может прийти дождливый атмосферный фронт с запада.

В мае 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине 15-18 градусов, в горах 11-13 градусов тепла. Это на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

Сегодня будет сухо и солнечно во всех областях. В западных регионах сегодня будет тепло, днем +17+20, а ночью +5+9. На юге страны днем ожидается +17+22, а ночью +10+14. Только в Одесской области будет гроза с дождем.

В центре страны днем будет +17+21, а ночью +8+11. На севере страны днем будет +17+19, а ночью +7+9. В восточных областях, как ожидается, будет жара. Днем там будет + 21 +25, а ночью+10 + 14.

В Киеве сегодня также солнечно и сухо. Днем ожидается +17+19, а ночью +9+11.

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