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Мешканців заходу України попередили про сильний вітер в суботу

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Захід України, П'ятниця 21 травня 2021 13:12
Мешканців заходу України попередили про сильний вітер в суботу Фото: мешканців заходу України попередили про сильний вітер (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

На Заході України в суботу очікується суттєве посилення вітру. Пориви досягатимуть 15-20 м/сек.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України в Telegram.

"Увага !!! Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. За даними УкрГідрометцентру, вдень 22 травня у західних областях пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

В Укргідрометцентрі раніше попередили, що на Україну насувається антициклон VESNA. Вже у неділю, 23 травня, в Україну може прийти дощовий атмосферний фронт із заходу.

У травні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні 15-18 градусів, в горах 11-13 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

Сьогодні буде сухо та сонячно у всіх областях. У західних регіонах сьогодні буде тепло, вдень +17+20, а вночі +5+9. На півдні країни вдень очікується +17+22, а вночі +10+14. Тільки в Одеській області буде гроза з дощем.

У центрі країни вдень буде +17+21, а вночі +8+11. На півночі країни вдень буде +17+19, а вночі +7+9. У східних областях, як очікується, буде спека. Вдень там буде +21+25, а вночі +10+14.

У Києві сьогодні також сонячно та сухо. Вдень очікується +17+19, а вночі +9+11.

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