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Жителей Вашингтона предупредили о наводнениях ко Дню благодарения

Автор: Наталья Скороход

Синоптики в США предупреждают об ухудшении погодных условий на северо-западе Тихого океана. Это ставит под угрозу штат Вашингтон - там ожидаются наводнения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.

Ухудшение погоды предсказывают ко Дню благодарения и после него. Под угрозу попадают регионы в штате Вашингтон, которые недавно пострадали от наводнений, охвативших в том числе и Канаду.

По прогнозам синоптиков ожидаются сильные дожди в этом регионе.

на северо-западе Тихого океана. Это привело к наводнениям и оползням в нескольких округах штата и канадской Британской Колумбии. В результате наводнений закрылась граница США и Канады и три моста в Беллингхэме. Также оползни заблокировали межштатную автомагистраль недалеко от Беллингема.

Напомним, что наводнения ожидают и жителей Великобритании этой зимой. Власти просят жителей подготовиться к стихии.

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