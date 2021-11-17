Наводнения в Канаде и США привели к отключениям. Стало известно о первой жертве
Сильный шторм, обрушившийся на северо-запад Тихого океана, привел к наводнениям и оползням в канадской Британской Колумбии и штате Вашингтон в США. В результате стихии погибла женщина, еще несколько людей пропали без вести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Королевская канадская конная полиция подтвердила, что было обнаружено тело женщины на месте оползня. Еще несколько человек пропали без вести, однако точное количество пока неизвестно.
"Общее количество пропавших без вести людей и транспортных средств не подтверждено, однако следователи получили сообщения о двух пропавших без вести людях и полагают, что в результате оползня могли быть потеряны и другие занятые транспортные средства", - сказала сержант Джанель Шойхет.
К северу от Беллингема власти заявили, что один человек пропал без вести после того, как его видели в паводковых водах, цеплявшимся за дерево.
К югу от границы в штате Вашингтон без электричества остаются десятки тысяч домашних хозяйств и предприятий. По словам официальных лиц, почти 50 000 потребителей электроэнергии в штате Вашингтон отключены от электричества. Также оползни и наводнения и вынудили закрыть главную автомагистраль западного побережья с севера на юг недалеко от канадской границы.
Губернатор Вашингтона Джей Инсли объявил чрезвычайное положение в 14 округах. По его словам, отдел управления чрезвычайными ситуациями штата при поддержке национальной гвардии Вашингтона будет координировать ответные меры.
Порт Ванкувера, крупнейший в Канаде, объявил, что наводнение парализовало все железнодорожные пути, что может повлиять на поставки зерна, угля и поташа.
Также был остановлен трубопровод TransMountain, по которому транспортируется 300 000 баррелей нефти в день.
Напомним, что в Канаде произошло наводнение. Из-за этого сотни людей застряли на дорогах.