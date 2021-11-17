Наводнения в Канаде и США привели к отключениям. Стало известно о первой жертве

Сильный шторм, обрушившийся на северо-запад Тихого океана, привел к наводнениям и оползням в канадской Британской Колумбии и штате Вашингтон в США. В результате стихии погибла женщина, еще несколько людей пропали без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Королевская канадская конная полиция подтвердила, что было обнаружено тело женщины на месте оползня. Еще несколько человек пропали без вести, однако точное количество пока неизвестно.

"Общее количество пропавших без вести людей и транспортных средств не подтверждено, однако следователи получили сообщения о двух пропавших без вести людях и полагают, что в результате оползня могли быть потеряны и другие занятые транспортные средства", - сказала сержант Джанель Шойхет.

К северу от Беллингема власти заявили, что один человек пропал без вести после того, как его видели в паводковых водах, цеплявшимся за дерево.

К югу от границы в штате Вашингтон без электричества остаются десятки тысяч домашних хозяйств и предприятий. По словам официальных лиц, почти 50 000 потребителей электроэнергии в штате Вашингтон отключены от электричества. Также оползни и наводнения и вынудили закрыть главную автомагистраль западного побережья с севера на юг недалеко от канадской границы.

Губернатор Вашингтона Джей Инсли объявил чрезвычайное положение в 14 округах. По его словам, отдел управления чрезвычайными ситуациями штата при поддержке национальной гвардии Вашингтона будет координировать ответные меры.

Порт Ванкувера, крупнейший в Канаде, объявил, что наводнение парализовало все железнодорожные пути, что может повлиять на поставки зерна, угля и поташа.