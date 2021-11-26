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Жителів Вашингтона попередили про повені до Дня подяки

Автор: Наталья Скороход

Синоптики в США попереджають про погіршення погодних умов на північному заході Тихого океану. Це ставить під загрозу штат Вашингтон - там очікуються повінь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

Погіршення погоди пророкують до Дня подяки й після нього. Під загрозу потрапляють регіони в штаті Вашингтон, які нещодавно постраждали від повеней, що охопили в тому числі і Канаду.

За прогнозами синоптиків очікуються сильні дощі в цьому регіоні.

на північному заході Тихого океану. Це призвело до повеней і зсувів в декількох округах штату і канадської Британської Колумбії. В результаті повеней закрився кордон США і Канади і три мости в Беллінгхемі. Також зсуви заблокували міжштатну автомагістраль недалеко від Беллінгема.

Нагадаємо, що повені очікують і жителів Великобританії цієї зими. Влада просить жителів підготуватися до стихії.

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