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Жителей Тернополя предупредили о возможной воздушной тревоге

Автор: Наталья Скороход

Жителей Тернополя предупредили о возможной воздушной тревоге. Соответствующее обращение к людям опубликовал мэр города Сергей Надал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Тернополя.

"Мы в Тернополе получили информацию о возможной воздушной тревоге", - предупреждает мэр.

Он призвал людей выключить освещение в домах и квартирах и спускаться в укрытия.

"В связи с этим с целью маскировки выключаем наружное освещение. Пожалуйста, выключите освещение в домах и квартирах. Будьте внимательны, как только услышите сигнал оповещения, спускайтесь в укрытие", - говорится в заявлении.

Вместе с тем жители города сообщают РБК-Украина, что уже слышат звуки сирен. Некоторые люди остаются дома, в некоторые движутся в направлении бомбоубежищ.

По городу отключили освещение на центральных улицах.

"Воздушная тревога. Сижу в квартире в районе несущей стены. Малый в ванне. Идти в укрытие смысла не вижу", - пишет житель города.

"У нас сирена, мы вероятно собираемся в подвалы. Предупреждаю, в случае, если исчезну из связи", - комментирует ситуацию жительница Тернополя.

Напомним, что РБК-Украина следит за ситуацией по всей стране после объявления Путиным войны. Бои продолжаются по всей стране с 5 утра 24 февраля.

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