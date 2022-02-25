Жителів Тернополя попередили про можливу повітряну тривогу. Відповідне звернення до людей опублікував мер міста Сергій Надал.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Тернополя.
"Ми у Тернополі отримали інформацію про можливу повітряну тривогу", - попереджає мер.
Він закликав людей вимкнути освітлення у домівках та квартирах і спускатися в укриття.
"У зв’язку з цим з метою маскування вимикаємо зовнішнє освітлення. Будь ласка, вимкніть освітлення у домівках і квартирах. Будьте уважні, як тільки почуєте сигнал оповіщення, спускайтеся в укриття", - йдеться в заяві.
Разом з тим жителі міста повідомляють РБК-Україна, що вже чують звуки сирен. Деякі люди залишаються вдома, в деякі рухаються у напрямку бомбосховищ.
По місту вимкнули освітлення на центральних вулицях.
"Повітряна тривога. Сиджу в квартирі в районі несучої стіни. Малий в ванні. Йти в укриття сенсу не бачу", - пише житель міста.
" У нас сирена, ми певно збираємося в підвали. Попереджаю, в разі, якщо зникну зі зв’язку", - коментує ситуацію мешканка Тернополя.
Нагадаємо, що РБК-Україна слідкує за ситуацією по всій країні після оголошення Путіним війни. Бої тривають по всій країні з 5 ранку 24 лютого.