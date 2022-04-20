Жителей Сумской области призывают зарегистрировать полученное во время войны оружие

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий призвал местных жителей зарегистрировать оружие, которое они получили во время войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы.
"Безусловно, нам нужна защита региона, поэтому каждый человек, который действительно хочет с оружием в руках защищать родную землю, должен его зарегистрировать", - написал он.
В частности, все оружие, которое получили добровольческие формирования и которое получали в первые дни войны граждане, необходимо официально зарегистрировать.
Также, если есть незарегистрированное оружие, то нужно обратиться в Нацполицию (районных или городских отделов). Отмечается, что оружие не заберут, а зарегистрируют и официально закрепят за лицом до окончания срока военного положения.
"Сроки регистрации оружия и более подробные разъяснения относительно порядка проведения процедуры ожидаем от правоохранителей в ближайшие дни", - добавил глава ОВА.
Ранее мы сообщали, что глава Сумской ОВА не советует пока возвращаться семьям с маленькими детьми и пожилым.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 56-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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