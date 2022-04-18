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Глава Сумской ОВА не советует пока возвращаться семьям с маленькими детьми и пожилым

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Сумская область, Понедельник 18 апреля 2022 07:12
Глава Сумской ОВА не советует пока возвращаться семьям с маленькими детьми и пожилым Фото: глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий (novynarnia.com)
Автор: Владимир Костырин

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий призывает семьи с маленькими детьми и пожилых людей пока воздержаться от возвращения в регион, так как угроза воздушных атак сохраняется, как и фиксируется скопление войск РФ на границе с областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.

Чиновник обратил внимание, что сейчас на улицах каждый день становится все больше людей, и жители возвращаются домой после освобождения области от российских оккупантов. Однако он рекомендует гражданам взвешивать риски перед путешествием.

"Мои призывы вернуться в Сумскую область касаются больше взрослого, трудоспособного населения. Мы должны вместе работать над восстановлением области и нормальной работой экономики: делайте то, что умеете лучше всего, это будет важнейшим вкладом в нашу победу. Семьям с маленькими детьми и пожилым людям я пока не советую возвращаться", - говорится в публикации.

Глава ОВА объяснил, что воздушные тревоги остаются, соответственно нужно каждый раз спускаться в укрытие, что для мам с малышами и людям в преклонном возрасте не просто.

"Ну и ситуация со скоплением войск неприятеля на нашей границе не решена до конца. Полной безопасности у нас еще нет, в стране идет война. А мы граничим с орковским племенем, с территориями российского врага. Поэтому безопасность для нас - прежде всего", - отметил он и добавил, что работа по разминированию в области ведется ежедневно.

Напомним, ранее глава Киевской городской военной администрации назвал основное условие для возвращения жителей столицы в Киев.

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