Мешканців Сумської області закликають зареєструвати отриману під час війни зброю

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький закликав місцевих жителів зареєструвати зброю, яку вони отримали під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови.

"Строки реєстрації зброї та детальніші роз'яснення щодо порядку проведення процедури очікуємо від правоохоронців найближчими днями", - додав голова ОВА.

Також, якщо є незареєстрована зброя, то потрібно звернутися до Нацполіції (районних або міських відділів). Зазначається, що зброю не заберуть, а зареєструють та офіційно закріплять за особою до закінчення строку військового стану.

Зокрема, усю зброю, яку отримали добровольчі формування та яку отримували в перші дні війни громадяни, необхідно офіційно зареєструвати.

"Безумовно, нам потрібен захист регіону, тож кожна людина, яка справді хоче зі зброєю в руках захищати рідну землю, має його зареєструвати", - написав він.

Раніше ми повідомляли, що голова Сумської ОВА не радить поки повертатися сім'ям з маленькими дітьми та літнім.

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