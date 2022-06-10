Жителей Славянска и Бахмута призывают эвакуироваться заранее

Жителей Донецкой области просят эвакуироваться заранее, до начала усиления боевых действий. В частности, это касается жителей Славянска и Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram .

Глава администрации отметил, что в сети распространяется информация, что якобы при обострении боевых действий будет запрещена эвакуация из Славянска и Бахмута. Он назвал данные сообщения фейком.

Однако Кириленко призвал желающих эвакуироваться заблаговременно. Во время активных обстрелов существует большая угроза и опасность не только для выезжающих, но и для тех, кто вывозит.

"Поэтому я в очередной раз призываю: Эвакуируйтесь! Не ждите, пока активные боевые действия дойдут до вашего дома!"- добавил Кириленко.