RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Жителів Слов'янська та Бахмута закликають евакуюватися завчасно

Фото: жителів Слов'янська та Бахмута закликають евакуюватися (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Жителів Донецької області просять евакуюватися завчасно, до початку посилення бойових дій. Зокрема, це стосується жителів Слов’янська та Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка у Telegram.

Глава адміністрації зазначив, що в мережі поширюється інформація, що начебто при загостренні бойових дій буде заборонена евакуація зі Слов'янська та Бахмута. Він назвав дані повідомлення фейком.

Проте Кириленко закликав бажаючих евакуюватися завчасно. Під час активних обстрілів існує велика загроза та небезпека не тільки для тих, хто виїжджає, але й для тих, хто вивозить.

"Тому я вкотре закликаю: евакуюйтесь! Не чекайте, поки активні бойові дії дійдуть до вашого дому!" - додав Кириленко.

Нагадаємо, за останню добу українські військові відбили сім атак окупантів на Донбасі.

Також, не дивлячись на потужні обстріли з боку російських військ, з Лисичанська вдалося евакуювати 16 людей, з яких троє - діти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
евакуаціяДонбасБахмутСлов'янськ