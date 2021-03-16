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Жителей Симферополя предупредили о перебоях в графике подачи воды

Автор: Андрей Василюк

Жителей оккупированного Симферополя предупредили о перебоях в графике водоснабжения, что связано с "аварийно-восстановительными работами".

Об этом сообщает так называемое "предприятие Вода Крыма" в Facebook.

Отмечается, что "в связи с производством аварийно-восстановительных работ на сетях холодного водоснабжения" по адресу улица "Героев Сталинграда", 19, 16 марта с 18:00 возможно отклонение от графика микрорайона "Героев Сталинграда".

Также сообщается, что, "в связи с заполнением магистрального водовода", 16 марта с 18:00 возможно отклонение от графика в поселках "Давыдовка", "Совхозное", пгт Аграрное, содовых товариществах "Садовод", "Юбилейный", "Дачник", "Дзержинец", поселке Богдановка, частично в селе Мирное.

Напомним, на днях правозащитник Абдурешит Джеппаров заявил, что в Крыму близко к высыханию большое пресноводное озеро Бугаз. Это стало следствием чрезмерного потребления подземных вод.

По его словам, из-за понижения уровня грунтовых вод иссякли источники, из которых поступала вода в озеро. Он подчеркнул, что такая ситуация сейчас наблюдается на многих водоемах на оккупированном полуострове.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму наблюдается сложная ситуация с запасами воды: реки обмеливают и пересыхают, а некоторые водохранилища уже пересохли.

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