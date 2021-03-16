Жителів Сімферополя попередили про перебої в графіку подачі води

Жителів окупованого Сімферополя попередили про перебої в графіку водопостачання, що пов'язано з "аварійно-відновлювальними роботами".
Про це повідомляє так зване "підприємство Вода Криму" Facebook.
Наголошується, що "у зв'язку з виконанням аварійно-відновлювальних робіт на мережах холодного водопостачання" за адресою вулиця "Героїв Сталінграда", 19, 16 березня з 18:00 можливе відхилення від графіка мікрорайону "Героїв Сталінграда".
Також повідомляється, що "у зв'язку з заповненням магістрального водоводу", 16 березня з 18:00 можливе відхилення від графіка в селищах "Давидівка", "Радгоспне", смт Аграрне, содових товариствах "Садовод", "Ювілейний", "Дачник", "Дзержинець", селищі Богданівка, частково в селі Мирне.
Нагадаємо, днями правозахисник Абдурешит Джеппаров заявив, що в Криму близьке до висихання прісноводне озеро Бугаз. Це стало наслідком надмірного споживання підземних вод.
За його словами, через зниження рівня ґрунтових вод вичерпалися джерела, з яких надходила вода в озеро. Він підкреслив, що така ситуація зараз спостерігається на багатьох водоймах на окупованому півострові.
Раніше повідомлялося, що в окупованому Криму спостерігається складна ситуація з запасами води: річки обміліли й пересихають, а деякі водосховища вже пересохли.