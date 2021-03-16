Жителів Сімферополя попередили про перебої в графіку подачі води

Жителів окупованого Сімферополя попередили про перебої в графіку водопостачання, що пов'язано з "аварійно-відновлювальними роботами".

Про це повідомляє так зване "підприємство Вода Криму" Facebook .

Наголошується, що "у зв'язку з виконанням аварійно-відновлювальних робіт на мережах холодного водопостачання" за адресою вулиця "Героїв Сталінграда", 19, 16 березня з 18:00 можливе відхилення від графіка мікрорайону "Героїв Сталінграда".

Також повідомляється, що "у зв'язку з заповненням магістрального водоводу", 16 березня з 18:00 можливе відхилення від графіка в селищах "Давидівка", "Радгоспне", смт Аграрне, содових товариствах "Садовод", "Ювілейний", "Дачник", "Дзержинець", селищі Богданівка, частково в селі Мирне.