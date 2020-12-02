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Жителей Японии будут вакцинировать от коронавируса бесплатно

Токіо, Среда 02 декабря 2020 12:39
Жителей Японии будут вакцинировать от коронавируса бесплатно
Фото: за время пандемии в Японии скончались 2000 жителей (Getty Images/Global Images Ukraine)
Автор: РБК-Украина

В Японии проведут бесплатную вакцинацию населения от коронавируса - соответствующий законопроект принят парламентом. Страна уже закупила вакцины Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

Об этом сообщает The Japan Times.

Законом предусмотрено, что расходы на вакцинацию 126 млн жителей будут покрыты из государственного бюджета.

Япония уже закупила вакцины Pfizer для 60 млн человек и Moderna для 25 млн, а также заказала 120 млн доз вакцины AstraZeneca.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, в Японии за время пандемии выявили более 148 000 случаев заражения коронавирусом, более 2000 человек скончались.

Напомним, вакцина от коронавируса американской компании Moderna будет стоить дороже, чем образец разработки Pfizer. При этом она менее требовательна к условиям транспортировки и хранения.

РБК-Украина писало, что новогодние мероприятия с участием императорской семьи Японии отменены из-за ситуации с распространением коронавируса.

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