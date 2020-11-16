Вакцина Moderna от COVID будет дороже Pfizer, - СМИ

Фото: набор лекарства в шприц (РБК-Украина)

Вакцина от коронавируса американской компании Moderna будет стоить дороже, чем образец разработки Pfizer. При этом она менее требовательна в условиях транспортировки и хранения.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что курс лечения вакциной Moderna, включающий две дозы лекарства, будет стоить от 42 до 50 евро, тогда как курс лечения вакциной Pfizer (также две дозы) - около 33 евро, а кандидатом от Оксфордского университета и AstraZeneca - около 7 евро.

Но у препарата Moderna есть преимущество в перевозке. Американская вакцина может храниться до полугода при температуре -20, а также до месяца при нахождении в холодильнике с температурой от +2 до +8, тогда как образцу Pfizer нужна температура хранения в -70-80 градусов.

В Moderna прогнозируют, что к концу следующего года они выпустят и продадут около миллиарда доз вакцины. С компанией уже заключили соглашения США, Великобритания, Япония, Канада, Швейцария, Катар и Израиль. Евросоюз ведет переговоры о закупке от 80 до 160 миллионов доз. При этом, к концу текущего года дозы могут получить только Штаты. Компания планирует отправить по стране 20 миллионов доз.

Ранее сообщалось, что Великобритания договорилась с Moderna о поставках пяти миллионов доз вакцины от коронавируса. Теперь правительство зарезервировало всего 355 миллионов доз различных разрабатываемых препаратов.

Напомним, что Евросоюз хочет договориться по вакцине от коронавируса разработки Moderna по цене менее 25 долларов за дозу. Переговоры сторон идут с июля.

Потенциальная вакцина от COVID-19 американской фармацевтической компании Moderna показала высокую эффективность на уровне 94,5%. Данный показатель достигнут в ходе третьей фазы испытаний.