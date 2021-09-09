ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Жителей ОРДЛО принуждают голосовать на выборах в Госдуму: угрожают увольнением

Новина українською →
Четверг 09 сентября 2021 20:39
Жителей ОРДЛО принуждают голосовать на выборах в Госдуму: угрожают увольнением Фото: украинский омбудсмен Людмила Денисова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Жителей ОРДЛО принуждают участвовать в выборах в Госдуму Российской Федерации. В случае отказа - им угрожают штрафами и увольнениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Дом".

По словам уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой, оккупационные власти оказывают давление только на тех, кто получил паспорт России.

Она добавила, что около месяца в ОРДЛО действуют сотни так называемых разъяснительных центров. Кроме того, на рабочих местах сотрудников бюджетной сферы заставляют отчитываться о регистрации на участие в выборах.

"С августа открыто 396 информационных центров, которые дают разъяснения гражданам Украины, имеющим теперь паспорта РФ, как же им проголосовать", - заявила Денисова.

По ее словам, жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей выдали около 600 тысяч паспортов.

"Это в первую очередь учителя, медицинские работники. Это те люди, которые работают в этих органах "власти". Они вынуждены, ведь где-то же работать им нужно для того, чтобы прокормить свою семью", добавила омбудсмен.

Подробнее зачем Россия выдает жителям ОРДЛО российские паспорта - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денисова ОРДЛО
NEWS
Карантин по-новому. Два сертификата и QR-код на входе: что планирует Минздрав
Карантин по-новому. Два сертификата и QR-код на входе: что планирует Минздрав
DAILY
Не только "Джавелины". Какое американское оружие нужно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Не только "Джавелины". Какое американское оружие нужно Украине