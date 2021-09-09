Жителів ОРДЛО примушують голосувати на виборах до Держдуми: погрожують звільненням
Жителів ОРДЛО примушують брати участь у виборах до Держдуми Російської Федерації. У разі відмови - їм погрожують штрафами та звільненнями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Дім".
За словами Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової, окупаційна влада чинить тиск тільки на тих, хто отримав паспорт Росії.
Вона додала, що близько місяця в ОРДЛО діють сотні так званих роз'яснювальних центрів. Крім того, на робочих місцях співробітників бюджетної сфери змушують звітувати про реєстрацію на участь у виборах.
"З серпня відкрито 396 інформаційних центрів, які дають роз'яснення громадянам України, які мають тепер паспорти РФ, як же їм проголосувати", - заявила Денісова.
За її словами, жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей видали близько 600 тисяч паспортів.
"Це в першу чергу вчителі, медичні працівники. Це ті люди, які працюють в цих органах "влади". Вони змушені, адже десь же працювати їм потрібно для того, щоб прогодувати свою сім'ю", додала омбудсмен.
Докладно навіщо Росія видає жителям ОРДЛО російські паспорти - читайте в матеріалі РБК-Україна.