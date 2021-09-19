Жителей ОРДЛО массово свозят в Ростовскую область голосовать на выборах в Госдуму

На выборы в Госдуму РФ, которые продлятся до 19 сентября, усилился подвоз избирателей из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Второй день "голосования" происходил более активно и на участках в РФ, и на "онлайн-участках" в ОРДЛО. А автобусы с ОРДЛО в Ростовскую область прибывали каждые два часа. На избирательный участок жители ОРДЛО заходили организованно. Большинство голосовали за партию "Единая Россия".

"Лидеры и функционеры оппозиционных партий в Ростовской области (Зеленые, Партия роста, КПРФ, СРЗП) недовольны приездом жителей ОРДЛО. Объясняют это тем, что Кремль не давал возможности проводить агитационную кампанию в ОРДЛО, а сейчас партия "Единая Россия" с "ЛНР" и "ДНР" фактически организовала массовый подвоз жителей ОРДЛО, которые с помощью административного ресурса голосуют за ЕР. По разным оценкам, оппозиция говорит о подвозе в 200 000 голосов, фактически придаст показатель ЕР именно по федеральному списку в Ростовской области", - говорится в сообщении.

Правозащитники фиксируют, что больше всего среди желающих проголосовать - госслужащих и военных. Всех бюджетников компании заставляли проголосовать до полудня, и только потом возвращаться на работу.

Как известно, выборы в Госдуму РФ трехдневные - с 17 по 19 сентября. Только из Донецкой области в РФ должны были запустить 825 автобусов и 12 железнодорожных маршрутов. Кроме того, более 1100 незаконных избирательных участков открыли в оккупированном Крыму.