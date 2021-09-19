Жителів ОРДЛО масово звозять в Ростовську область голосувати на виборах в Держдуму

На вибори до Держдуми РФ, які триватимуть до 19 вересня, посилився підвіз виборців з окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

Другий день "голосування" відбувався більш активно і на дільницях в РФ, і на "онлайн-дільницях" в ОРДЛО. А автобуси з ОРДЛО в Ростовську область прибували кожні дві години. На виборчу дільницю жителі ОРДЛО заходили організовано. Більшість голосували за партію "Єдина Росія".

"Лідери і функціонери опозиційних партій в Ростовській області (Зелені, Партія зростання, КПРФ, СРЗП) незадоволені приїздом жителів ОРДЛО. Пояснюють це тим, що Кремль не давав можливості проводити агітаційну кампанію в ОРДЛО, а зараз партія "Єдина Росія" з "ЛНР" і "ДНР" фактично організувала масове підвезення жителів ОРДЛО, які за допомогою адміністративного ресурсу голосують за ЄР. За різними оцінками, опозиція говорить про підвезення в 200 000 голосів, фактично додасть показник ЄР саме по федеральному списку в Ростовській області", - йдеться в повідомленні.

Правозахисники фіксують, що найбільше серед бажаючих проголосувати - держслужбовців і військових. Всіх бюджетників компанії змушували проголосувати до полудня, і тільки потім повертатися на роботу.

Як відомо, вибори до Держдуми РФ триденні - з 17 по 19 вересня. Тільки з Донецької області в РФ повинні були запустити 825 автобусів і 12 залізничних маршрутів. Крім того, понад 1100 незаконних виборчих дільниць відкрили в окупованому Криму.