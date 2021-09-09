В ОРДЛО массово раздают российские паспорта накануне выборов в Госдуму РФ

СБУ зафиксировала массовую незаконную выдачу паспортов РФ на временно оккупированных территориях Украины. Это происходит накануне выборов в Государственную думу РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу СБУ .

Оккупанты рассчитывают привлечь к выборам как можно больше жителей временно оккупированных территорий. Поэтому с июня 2021 года, по прямым указаниям из РФ, принудительное получение российского гражданства идет ускоренными темпами, сообщили в СБУ.

"Для обеспечения "запланированных" показателей поддержки правящей партии "Единая Россия", кураторы начали активнее выдавать паспорта граждан РФ жителям оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

В таких паспортах, как сообщается, проставляют коды несуществующего подразделения Миграционной службы Ростовской области. Прописка в таком документе не указывается. Поэтому выданные документы не дают права на социальные и пенсионные выплаты от страны-агрессора и не делают их владельцев полноценными гражданами РФ.

Сотрудники СБУ установили, что организаторы планируют обеспечить высокую явку двумя механизмами:

при содействии пропутинской партии "Единая Россия", организуют выезд жителей ОРДЛО для голосования в пограничные города Ростовской области РФ;

обеспечат возможность незаконного "электронного голосования", в том числе на территории "Л/ДНР".

Фото: в ОРДЛО массово выдают паспорта (СБУ)

Большинство из "паспортизированных" людей, по замыслу кураторов, должно отдать голоса "Единой России". Организаторы разработали комплекс мероприятий, чтобы агитировать за провластную партию:

в ОРДЛО открыты многочисленные "пункты записи" в "ЕР";

организаторы "выборов" получили так называемые темники с технологиями агитации за партию российской власти;

работают "Инфоцентры" для граждан, курирующих руководство с "Единой России".

Незаконные действия пророссийских функционеров документируются в рамках открытых уголовных производств. Полученные материалы будут переданы в соответствующие международные инстанции.