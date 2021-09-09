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Жителей ОРДЛО все еще штрафуют на границе: комитет Рады требует от Шмыгаля вмешаться

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Киев, Четверг 09 сентября 2021 12:28
Жителей ОРДЛО все еще штрафуют на границе: комитет Рады требует от Шмыгаля вмешаться Фото: нардеп Дмитрий Лубинец (УНИАН)
Автор: Александр Мороз

Несмотря на принятый закон жителей оккупированного Донбасса продолжают штрафовать за въезд на территорию Украины со стороны Российской Федерации. Кабинет министров должен срочно принять необходимые меры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы комитета Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Дмитрия Лубинца.

По его словам, на вчера на заседании комитета обсуждалась сложившаяся ситуация, когда Государственная пограничная служба продолжает штрафовать жителей оккупированного Донбасса, которые якобы не могут подтвердить гуманитарную цель въезда в Украину.

"Государственная пограничная служба не имеет законных оснований накладывать административные взыскания… Вчера представитель ГПС проинформировал, что они продолжают накладывать штрафы. На каком основании, на основании какого решения Кабмина они требуют дополнительные документы?... Поэтому комитет обратился к премьер-министру, чтобы он срочно вмешался в эту ситуацию. И если нужно, то внес изменения в действующее постановление Кабмина", - заявил Лубинец.

Он также отметил, что перечень гуманитарных оснований не является исчерпывающим. Кроме того, такие основания не требуют подтверждения.

Напомним, в июне Рада на время карантина и закрытых КПВВ отменила штрафы за выезд из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской области через Россию.

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