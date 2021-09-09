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Жителів ОРДЛО все ще штрафують на кордоні: комітет Ради вимагає від Шмигаля втрутитися

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Київ, Четвер 09 вересня 2021 12:28
Жителів ОРДЛО все ще штрафують на кордоні: комітет Ради вимагає від Шмигаля втрутитися Фото: нардеп Дмитро Лубінець (УНІАН)
Автор: Олександр Мороз

Незважаючи на прийнятий закон жителів окупованого Донбасу продовжують штрафувати за в'їзд на територію України з боку Російської Федерації. Кабінет міністрів повинен терміново вжити необхідних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови Комітету ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій Дмитра Лубінця.

За його словами, на вчора на засіданні комітету обговорювалася ситуація, що склалася, коли Державна прикордонна служба продовжує штрафувати жителів окупованого Донбасу, які нібито не можуть підтвердити гуманітарну мету в'їзду в Україну.

"Державна прикордонна служба не має законних підстав накладати адміністративні стягнення... Вчора представник ДПС поінформував, що вони продовжують накладати штрафи. На якій підставі, на підставі якого рішення Кабміну вони вимагають додаткові документи?... Тому комітет звернувся до прем'єр-міністра, щоб він терміново втрутився в цю ситуацію. І якщо треба, то вніс зміни до чинної постанови Кабміну", - заявив Лубінець.

Він також зазначив, що перелік гуманітарних підстав не є вичерпним. Крім того, такі підстави не вимагають підтвердження.

Нагадаємо, в червні Рада на час карантину та закритих КПВВ скасувала штрафи за виїзд з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської області через Росію.

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