Жителей Одессы предупредили о возможной стрельбе в колонии: что там происходит

В Одесской исправительной колонии №14 может быть слышна стрельба. Там 14 и 15 сентября будут проводить учения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую" .

Звуки стрельбы могут быть слышны в 9-10 утра на Краснова. В колонии запланированы практические занятия по огневой подготовке.

Как сообщили в мэрии, тюремщики будут стрелять холостыми патронами, поэтому просят горожан не переживать по поводу доносящейся из-за забора пальбы.