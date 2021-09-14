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Жителей Одессы предупредили о возможной стрельбе в колонии: что там происходит

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Вторник 14 сентября 2021 10:11
Жителей Одессы предупредили о возможной стрельбе в колонии: что там происходит Фото: в Одессе сегодня возможна стрельба в колонии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Одесской исправительной колонии №14 может быть слышна стрельба. Там 14 и 15 сентября будут проводить учения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

Звуки стрельбы могут быть слышны в 9-10 утра на Краснова. В колонии запланированы практические занятия по огневой подготовке.

Как сообщили в мэрии, тюремщики будут стрелять холостыми патронами, поэтому просят горожан не переживать по поводу доносящейся из-за забора пальбы.

Ранее под Одессой конфликт перерос в стрельбу, женщина получила ранение в живот.

Напомним, несколько недель назад в Одессе мужчина устроил стрельбу из окна многоэтажки, ранен ребенок.

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