Жителей Одессы предупредили о возможной стрельбе в колонии: что там происходит
Фото: в Одессе сегодня возможна стрельба в колонии (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Одесской исправительной колонии №14 может быть слышна стрельба. Там 14 и 15 сентября будут проводить учения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".
Звуки стрельбы могут быть слышны в 9-10 утра на Краснова. В колонии запланированы практические занятия по огневой подготовке.
Как сообщили в мэрии, тюремщики будут стрелять холостыми патронами, поэтому просят горожан не переживать по поводу доносящейся из-за забора пальбы.
Ранее под Одессой конфликт перерос в стрельбу, женщина получила ранение в живот.
Напомним, несколько недель назад в Одессе мужчина устроил стрельбу из окна многоэтажки, ранен ребенок.