Жителів Одеси попередили про можливу стрільбу в колонії: що там відбувається
Фото: в Одесі сьогодні можлива стрільба в колонії (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Одеській виправній колонії №14 може бути чутна стрілянина. Там 14 і 15 вересня проводитимуть навчання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".
Звуки стрільби можуть бути чутні в 9-10 ранку на Краснова. У колонії заплановані практичні заняття з вогневої підготовки.
Як повідомили в мерії, тюремники будуть стріляти холостими патронами, тому просять городян не переживати з приводу стрілянини, яка буде доноситися з-за паркану.
Раніше під Одесою конфлікт переріс у стрілянину, жінка отримала поранення в живіт.
Нагадаємо, кілька тижнів тому в Одесі чоловік влаштував стрілянину з вікна багатоповерхівки, поранено дитину.