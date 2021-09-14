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Жителів Одеси попередили про можливу стрільбу в колонії: що там відбувається

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Вівторок 14 вересня 2021 10:11
Жителів Одеси попередили про можливу стрільбу в колонії: що там відбувається Фото: в Одесі сьогодні можлива стрільба в колонії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Одеській виправній колонії №14 може бути чутна стрілянина. Там 14 і 15 вересня проводитимуть навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".

Звуки стрільби можуть бути чутні в 9-10 ранку на Краснова. У колонії заплановані практичні заняття з вогневої підготовки.

Як повідомили в мерії, тюремники будуть стріляти холостими патронами, тому просять городян не переживати з приводу стрілянини, яка буде доноситися з-за паркану.

Раніше під Одесою конфлікт переріс у стрілянину, жінка отримала поранення в живіт.

Нагадаємо, кілька тижнів тому в Одесі чоловік влаштував стрілянину з вікна багатоповерхівки, поранено дитину.

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