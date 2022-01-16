Жителей Нью-Джерси просят закрыть окна после пожара на заводе: химикаты летают в воздухе

Жителей Нью-Джерси просят держаться подальше от района, где произошел пожар на химическом заводе. Также людей просят закрывать окна из-за вероятного наличия химикатов в воздухе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
Мэр Пассаика Гектор Лора попросил жителей закрыть окна, чтоб избежать попадания химикатов в легкие. Его просьбу поддержал губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи.
"Если вы живете поблизости, держите окна закрытыми", — написал губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи.
Пожар на складе QualCo Incorporated спасатели не могли погасить несколько часов. Горящие химикаты можно было увидеть и почувствовать за много миль вдоль шоссе 21.
Начальник пожарной охраны Патрик Трентакост сообщил, что
Также известно, что в результате пожара пострадал один человек. Ему в лицо попали обломки. Сейчас пострадавший находится в
Напомним, что в США на химическом заводе возник сильный пожар. Пострадал один человек.