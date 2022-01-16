Жителей Нью-Джерси просят закрыть окна после пожара на заводе: химикаты летают в воздухе

Мэр Пассаика Гектор Лора попросил жителей закрыть окна, чтоб избежать попадания химикатов в легкие. Его просьбу поддержал губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи.

"Если вы живете поблизости, держите окна закрытыми", — написал губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи.

Пожар на складе QualCo Incorporated спасатели не могли погасить несколько часов. Горящие химикаты можно было увидеть и почувствовать за много миль вдоль шоссе 21.

Начальник пожарной охраны Патрик Трентакост сообщил, что

Также известно, что в результате пожара пострадал один человек. Ему в лицо попали обломки. Сейчас пострадавший находится в