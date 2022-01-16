Жителів Нью-Джерсі просять закрити вікна після пожежі на заводі: хімікати літають у повітрі

Мер Пассаїка Гектор Лора попросив жителів закрити вікна, щоб уникнути попадання хімікатів в легені. Його прохання підтримав губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі.

"Якщо ви живете поблизу, тримайте вікна закритими", - написав губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі.

Пожежу на складі QualCo Incorporated рятувальники не могли погасити кілька годин. Палаючі хімікати можна було побачити і відчути за багато миль уздовж шосе 21.

Начальник пожежної охорони Патрік Трентакост повідомив, що

Також відомо, що в результаті пожежі постраждала одна людина. Йому в обличчя потрапили уламки. Зараз потерпілий перебуває в