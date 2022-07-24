Мешканців Нікополя попереджають про активізацію РСЗВ: існує ризик обстрілу

Жителів Нікополя Дніпропетровської області попередили про загрозу нових обстрілів з боку Каховського водосховища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Нікопольського РВА Євгена Євтушенка .

"Ввечері розпочався рух РСЗВ на протилежному березі. Закликаю жителів міст, сіл, селищ, розташованих на березі Каховського водосховища бути обережними", - написав він.

Євтушенко рекомендує мешканцям дотримуватись правил двох стін, не знаходитись поруч з вікнами та скляними дверима та користуватися бомбосховищами.