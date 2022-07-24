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Мешканців Нікополя попереджають про активізацію РСЗВ: існує ризик обстрілу

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Нікополь, Неділя 24 липня 2022 22:13
Мешканців Нікополя попереджають про активізацію РСЗВ: існує ризик обстрілу Фото: мешканців Нікополя попереджають про активізацію РСЗВ (военТВ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Жителів Нікополя Дніпропетровської області попередили про загрозу нових обстрілів з боку Каховського водосховища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Нікопольського РВА Євгена Євтушенка.

"Ввечері розпочався рух РСЗВ на протилежному березі. Закликаю жителів міст, сіл, селищ, розташованих на березі Каховського водосховища бути обережними", - написав він.

Євтушенко рекомендує мешканцям дотримуватись правил двох стін, не знаходитись поруч з вікнами та скляними дверима та користуватися бомбосховищами.

Нагадаємо, за останній тиждень окупанти випустили по Нікополю понад 250 реактивних снарядів.

Окрім того, вночі 23 липня російський снаряд прилетів в одну з громад Нікопольського району.

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Нікополь Дніпропетровська область
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