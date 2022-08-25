Для жителей Никополя и Марганца появилось важное предупреждение

Жителей городов, сел и поселков, расположенных на берегу Каховского водохранилища, просят воздержаться от пребывания в общественных местах 25 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.
"Друзья, сегодня прошу вас не находиться в общественных местах, на открытых площадках, в торговых центрах и т.д. Лучше быть дома", - говорит он.
По словам Евтушенко, предупреждение касается городов, сел и поселков, расположенных на берегу Каховского водохранилища.
Как сообщалось, в последнее время усилились обстрелы Никополя и Никопольского района, накануне российские войска накрыли его фосфорными снарядами.
Ранее стало известно, что российские оккупанты обстреливают Никополь и Марганец Днепропетровской области из спальных районов захваченного Энергодара.
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