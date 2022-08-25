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Для мешканців Нікополя та Марганця з’явилось важливе попередження

Фото: мешканців Нікополя та Марганцю просять залишатися вдома 25 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Мешканців міст, сіл та селищ, розташованих на березі Каховського водосховища просять утриматись від перебування в громадських місцях 25 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгенія Євтушенка.

"Друзі, сьогодні прошу вас не перебувати в громадських місцях, на відкритих майданчиках, в торгових центрах, тощо. Краще бути вдома", - каже він.

За словами Євтушенка, попередження стосується міст, сіл та селищ розташованих на березі Каховського водосховища.

Як повідомлялось, останнім часом посилилися обстріли Нікопольського району, напередодні російські війська накрили його фосфорними снарядами.

Раніше стало відомо, що російські окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець Дніпропетровської області зі спальних районів захопленого Енергодару.

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Нікополь