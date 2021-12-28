Жителей Николаева призывают не выходить из дома: в чем причина

Во вторник, 28 декабря, городской голова Николаева Александр Сенкевич призвал всех жителей оставаться дома. Он также попросил работодателей дать возможность сотрудникам работать в удаленном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-аккаунт мэра Николаева Александра Сенкевича.

"Друзья, будьте сегодня максимально осторожны на дороге! Если вы можете работать дистанционно, оставайтесь дома. Руководителей предприятий и учреждений прошу предоставить такую возможность своим работникам", - написал он.

При этом мэр добавил, что из-за аварийных ситуаций, которые возникают по всему городу, общественный транспорт движется с задержкой.

"Наши коммунальные службы с самого утра работают на городских путях и обрабатывают дороги и тротуары реагентами. Аварийные службы устраняют последствия непогоды. Будьте внимательны и берегите себя!", - резюмировал он.