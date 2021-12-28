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Жителів Миколаєва закликають не виходити з дому: в чому причина

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Миколаїв, Вівторок 28 грудня 2021 11:37
Жителів Миколаєва закликають не виходити з дому: в чому причина Фото: жителів Миколаєва закликають не виходити з дому через ожеледицю (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

У вівторок, 28 грудня, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав усіх жителів залишатися вдома. Він також попросив роботодавців дати можливість співробітникам працювати у віддаленому режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-аккаунт мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

"Друзі, будьте сьогодні максимально обережні на дорозі! Якщо ви можете працювати дистанційно, залишайтеся вдома. Керівників підприємств та установ прошу надати таку можливість своїм працівникам", - написав він.

При цьому мер додав, що через аварійні ситуації, які виникають по всьому місту, громадський транспорт рухається із затримкою.

"Наші комунальні служби з самого ранку працюють на міських шляхах і обробляють дороги і тротуари реагентами. Аварійні служби усувають наслідки негоди. Будьте уважні і бережіть себе!",- резюмував він.

Нагадаємо, синоптики попередили про різке погіршення погоди 28 грудня. В Україну зайшов потужний циклон, який спровокував штормовий вітер, хуртовини і сніг до 20 сантиметрів.

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