Жителів Миколаєва закликають не виходити з дому: в чому причина

У вівторок, 28 грудня, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав усіх жителів залишатися вдома. Він також попросив роботодавців дати можливість співробітникам працювати у віддаленому режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-аккаунт мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

"Друзі, будьте сьогодні максимально обережні на дорозі! Якщо ви можете працювати дистанційно, залишайтеся вдома. Керівників підприємств та установ прошу надати таку можливість своїм працівникам", - написав він.

При цьому мер додав, що через аварійні ситуації, які виникають по всьому місту, громадський транспорт рухається із затримкою.

"Наші комунальні служби з самого ранку працюють на міських шляхах і обробляють дороги і тротуари реагентами. Аварійні служби усувають наслідки негоди. Будьте уважні і бережіть себе!",- резюмував він.