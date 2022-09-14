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Жителей Николаева предупредили о новых обстрелах: названы возможные цели

Фото: Жителей Николаева предупредили о новых обстрелах (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 14 сентября, российские оккупационные войска могут вновь нанести удар по Николаеву. В частности, возможны обстрелы объектов тепло и электрогенерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

"В течение дня по объектам тепло и электрогенерации возможны обстрелы в городе Николаев. Держитесь подальше от них", - написал он.

При этом Ким призвал жителей следить за сигналами тревоги.

Напомним, в ночь на 11 сентября российские оккупанты обстреляли три района Николаевской области и сам город Николаев.

Кроме того, российские оккупационные войска в ночь на 10 сентября нанесли очередной удар по Николаеву. Также под обстрел попал Баштанский район области.

Отметим, что несколько дней назад россияне нанесли удар по Харьковской ТЭЦ-5, в результате чего город и область остались без электроэнергии и водоснабжения.

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НиколаевВойна России против Украины