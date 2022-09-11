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Один из подъездов дома практически уничтожен. Появились детали обстрела Николаева и области

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Николаев, Воскресенье 11 сентября 2022 11:39
Один из подъездов дома практически уничтожен. Появились детали обстрела Николаева и области Фото: появились детали обстрела Николаева и области
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты продолжают обстреливать Николаев, Николаевский, Баштанский и Вознесенский районы области. Стали известны последствия вчерашних обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Ночью, 11 сентября, ориентировочно в 02:50 Николаев испытал мощные обстрелы, - рассказал он. - По предварительной информации, 9 человек получили ранения разной степени, 3 из них до сих пор находятся в больнице".

По данным главы региона, в результате попадания во двор пятиэтажки один подъезд практически уничтожен пожаром и взрывом. Также существенно поврежден частный дом.

Николаевский район

В результате обстрелов с. Белозерка Первомайской общины погиб один человек.

Баштанский район

Ночью, 11 сентября, около 04:00 обстрелов подверглось пгт Березнеговатое. В результате 5 человек получили ранения.

"Повреждены и разрушены жилые дома. Проводятся работы по поиску пропавшего мужчины, который, вероятно, был в своем доме", - добавил Ким.

Вознесенский район

Ночью, 11 сентября, в 02:00, по предварительной информации, сработало ПВО и были сбиты две вражеские ракеты. Пораженные ракеты упали в открытой местности Прибужановской общины.

Как сообщалось, российские оккупанты ночью ударили по жилым домам Николаева. Девять человек получили ранения.

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