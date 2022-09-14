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Жителів Миколаєва попередили про нові обстріли: названі можливі цілі

Фото: жителів Миколаєва попередили про нові обстріли (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В середу, 14 вересня, російські окупаційні війська можуть знову завдати удару по Миколаєву. Зокрема, можливі обстріли об'єктів тепло та електрогенерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

"Протягом дня по об'єктах тепло і електрогенерації можливі обстріли в місті Миколаїв. Тримайтеся подалі від них", - написав він.

При цьому Кім закликав жителів стежити за сигналами тривоги.

Нагадаємо, в ніч на 11 вересня російські окупанти обстріляли три райони Миколаївської області і саме місто Миколаїв.

Крім того, російські окупаційні війська в ніч на 10 вересня завдали чергового удару по Миколаєву. Також під обстріл потрапив Баштанський район області.

Зазначимо, що кілька днів тому росіяни завдали удару по Харківській ТЕЦ-5, в результаті чого місто і область залишилися без електроенергії та водопостачання.

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МиколаївВійна Росії проти України