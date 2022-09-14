Жителів Миколаєва попередили про нові обстріли: названі можливі цілі

"Протягом дня по об'єктах тепло і електрогенерації можливі обстріли в місті Миколаїв. Тримайтеся подалі від них", - написав він.

При цьому Кім закликав жителів стежити за сигналами тривоги.

Нагадаємо, в ніч на 11 вересня російські окупанти обстріляли три райони Миколаївської області і саме місто Миколаїв.

Крім того, російські окупаційні війська в ніч на 10 вересня завдали чергового удару по Миколаєву. Також під обстріл потрапив Баштанський район області.

Зазначимо, що кілька днів тому росіяни завдали удару по Харківській ТЕЦ-5, в результаті чого місто і область залишилися без електроенергії та водопостачання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.