ua ru
Ср, 14 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Жителей Николаева предупредили о новых обстрелах: названы возможные цели

Новина українською →
Николаев, Среда 14 сентября 2022 10:27
Жителей Николаева предупредили о новых обстрелах: названы возможные цели Фото: Жителей Николаева предупредили о новых обстрелах (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 14 сентября, российские оккупационные войска могут вновь нанести удар по Николаеву. В частности, возможны обстрелы объектов тепло и электрогенерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

"В течение дня по объектам тепло и электрогенерации возможны обстрелы в городе Николаев. Держитесь подальше от них", - написал он.

При этом Ким призвал жителей следить за сигналами тревоги.

Напомним, в ночь на 11 сентября российские оккупанты обстреляли три района Николаевской области и сам город Николаев.

Кроме того, российские оккупационные войска в ночь на 10 сентября нанесли очередной удар по Николаеву. Также под обстрел попал Баштанский район области.

Отметим, что несколько дней назад россияне нанесли удар по Харьковской ТЭЦ-5, в результате чего город и область остались без электроэнергии и водоснабжения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев Война России против Украины
NEWS
Контрнаступление в Харьковской области продолжается: Маляр назвала цель ВСУ
Контрнаступление в Харьковской области продолжается: Маляр назвала цель ВСУ
DAILY
Дела врачей. Как война ломает судьбы и меняет жизнь медиков в Украине
Роман Чернышевкорреспондент Дела врачей. Как война ломает судьбы и меняет жизнь медиков в Украине