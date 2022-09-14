Жителів Миколаєва попередили про нові обстріли: названі можливі цілі
В середу, 14 вересня, російські окупаційні війська можуть знову завдати удару по Миколаєву. Зокрема, можливі обстріли об'єктів тепло та електрогенерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.
"Протягом дня по об'єктах тепло і електрогенерації можливі обстріли в місті Миколаїв. Тримайтеся подалі від них", - написав він.
При цьому Кім закликав жителів стежити за сигналами тривоги.
Нагадаємо, в ніч на 11 вересня російські окупанти обстріляли три райони Миколаївської області і саме місто Миколаїв.
Крім того, російські окупаційні війська в ніч на 10 вересня завдали чергового удару по Миколаєву. Також під обстріл потрапив Баштанський район області.
Зазначимо, що кілька днів тому росіяни завдали удару по Харківській ТЕЦ-5, в результаті чого місто і область залишилися без електроенергії та водопостачання.
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