Жителей недавно освобожденного села в Херсонской области просят эвакуироваться

Если вы знаете тех, кто хочет уехать из региона, но не имеет возможности, сообщите об этом старосте или сельскому голове.

"На сегодняшний день мы можем организовать эвакуацию. В критических условиях это будет невозможно, но верим, что до этого не дойдет", - отметили в сельской общине.

Если вы планируете остаться дома, то придерживайтесь следующих правил: