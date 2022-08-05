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Жителей недавно освобожденного села в Херсонской области просят эвакуироваться

Фото: жителей недавно освобожденного села в Херсонской области просят эвакуироваться (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Жителей недавно освобожденной от оккупантов Кочубеевской общины Херсонской области просят эвакуироваться в связи с возможным контрнаступлением российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу общины.

Если вы знаете тех, кто хочет уехать из региона, но не имеет возможности, сообщите об этом старосте или сельскому голове.

"На сегодняшний день мы можем организовать эвакуацию. В критических условиях это будет невозможно, но верим, что до этого не дойдет", - отметили в сельской общине.

Если вы планируете остаться дома, то придерживайтесь следующих правил:

  • если нет собственного авто, предварительно договоритесь с кем-то, кто сможет вас забрать в случае срочного выезда.

Напомним, россияне в последние недели стягивают свои силы на юг, жертвуя при этом широким наступлением на востоке. Сейчас в Херсонской и Запорожской области уже сосредоточено около 30 батальонных тактических групп (БТГр), что составляет около 22 тысяч человек, что, скорее всего, не финальная цифра.

Мы также писали, что большинство российских БТГр, которые сейчас передислоцированы на Херсонскую и частично на Запорожскую область являются десантными подразделениями, в первую очередь предназначены для атаки, а не для обороны.

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ХерсонэвакуацияНаступление боевиков