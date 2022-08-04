Эксперты оценили перспективы наступления оккупантов на юге

Россияне в последние недели стягивают свои силы на юг, жертвуя при этом широким наступлением на востоке. Сейчас в Херсонской и Запорожской области уже сосредоточено около 30 батальонных тактических групп (БТГр), что составляет около 22 тысяч человек, что, скорее всего, не финальная цифра.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Зачем Россия стягивает войска на юг Украины и почему им грозит разгром".

Опрошенные изданием аналитики и эксперты полагают, что оккупанты могут пойти в атаку, пытаясь продвинуться к Николаевской области или к Кривому Рогу. Куда бы не двинулись российские войска, к перспективам их плана есть большие вопросы.

Благодаря дальнобойной артиллерии и системам HIMARS наши защитники удерживают на огневом контроле основные переправы с левого на правый берег. Это сильно затрудняет переброску подкрепления и боеприпасов для оккупантов.

ВСУ точечно "перфорировали" два важнейших моста - Антоновский автомобильный и Антоновский железнодорожный - по ним сейчас невозможно проводить транспортировку. Еще один мост в селе Дарьевка, который ведет через Ингулец от Новой Каховки к Херсону, уничтожен.

Оккупанты хотят спасать обстановку, прокладывая паромные переправы. Но они также являются легкой целью для наших войск. Достаточно ударить только по одному из элементов сооружения, чтобы вывести его из строя.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что как только противник закончит переброску войск на правобережье, ВСУ обрежут их логистику и возьмут под огневой контроль спешно возведенные новые переправы. Без регулярных поставок боеприпасов и топлива эта группировка будет обречена.

"Вряд ли они начнут 5 августа, как объявляли раньше, уже прозвучали даты 6-8 августа. То есть они еще колеблются: наступать или садиться в глухую оборону. Если они таки пойдут в наступление, то всего, что они собрали, хватит где-то на неделю боев. А если еще и нарушить им снабжение, то может даже и меньше", - уточнил эксперт.

Он уверен, что 22 тысяч бойцов, которые враг перебросил на южный фронт, будет недостаточно для масштабного наступления. Такое количество живой силы, согласно постулатам военной науки, даже нельзя назвать группировкой. Это усиленный армейский корпус, который по обычным нормативам может сделать одну операцию до 100 километров. И это без потерь. А они на этом направлении у агрессора будут, и точно немалые.

"Я думаю, что атака российских солдат завершится, так и не начавшись, потому что боевая работа украинских артиллеристов даст свой результат. Даже несмотря на такие ресурсы - 30 БТГр - плюс они продолжают накапливать там резервы - и Запорожье, и Николаев, и Кривой Рог серьезно укреплены. Поэтому россияне могут пытаться что-нибудь сделать, но не факт, что им это удастся", - уточнил экс-начальник пресс-службы Генштаба, полковник ВСУ Владислав Селезнев.