Жителів нещодавно звільненого села в Херсонській області просять евакуюватися

Якщо ви знаєте тих, хто хоче виїхати з регіону, але не має можливості, повідомте про це старості або сільському голові.

"На сьогоднішній день ми можемо організувати евакуацію. В критичних умовах це буде неможливо, але віримо, що до цього не дійде", - зазначили в сільській громаді.

Якщо ви плануєте залишитися вдома, то дотримуйтеся наступних правил: