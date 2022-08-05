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Жителів нещодавно звільненого села в Херсонській області просять евакуюватися

Фото: жителів нещодавно звільненого села в Херсонській області просять евакуюватися (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Жителів нещодавно звільненої від окупантів Кочубеївської громади Херсонської області просять евакуюватися у зв'язку з можливим контрнаступом російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку громади.

Якщо ви знаєте тих, хто хоче виїхати з регіону, але не має можливості, повідомте про це старості або сільському голові.

"На сьогоднішній день ми можемо організувати евакуацію. В критичних умовах це буде неможливо, але віримо, що до цього не дійде", - зазначили в сільській громаді.

Якщо ви плануєте залишитися вдома, то дотримуйтеся наступних правил:

  • якщо немає власного авто, попередньо домовтеся з кимось, хто зможе вас забрати в разі термінового виїзду.

Нагадаємо, росіяни в останні тижні стягують свої сили на південь, жертвуючи при цьому широким наступом на сході. Зараз в Херсонській і Запорізькій області вже зосереджено близько 30 батальйонних тактичних груп (БТГр), що становить близько 22 тисяч осіб, що, швидше за все, не фінальна цифра.

Ми також писали, що більшість російських БТГр, які зараз передислоковані на Херсонську і частково на Запорізьку область є десантними підрозділами, в першу чергу призначені для атаки, а не для оборони.

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